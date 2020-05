Cidades Aos 91 anos, frade se recupera da Covid-19 Contaminado pelo novo coronavírus, o religioso ficou um mês internado no Hospital São Francisco, de Bragança Paulista (a 87 quilômetos da capital paulista), e segue em isolamento na casa

Há quase dois meses, os frades do Convento de São Francisco, no centro de São Paulo, não ouvem mais o frei Odorico Decker, 91 anos, fazer sua tradicional apresentação de gaita durante a missa matutina. Contaminado pelo novo coronavírus, o religioso ficou um mês internado no Hospital São Francisco, de Bragança Paulista (a 87 quilômetos da capital paulista), e segue em isol...