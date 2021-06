Cidades Aos 91 anos, cardiologista Anis Rassi morre após parada cardiorrespiratória Velório está marcado para às 10 horas no Cemitério Jardim das Palmeiras, no Setor Crimeia Oeste, em Goiânia

Atualizada às 11h09 Aos 91 anos de idade morreu, na madrugada deste domingo (6), o médico cardiologista Anis Rassi. O médico estava em casa e faleceu após sofrer uma parada cardiorrespiratória. O velório está marcado para às 10 horas no Cemitério Jardim das Palmeiras, no Setor Crimeia Oeste, em Goiânia. O enterro deve ocorrer às 15 horas no Cemitério Santana, em C...