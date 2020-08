Cidades Aos 79 anos, odontóloga se forma em zootecnia na UEG Aposentada, Olga começou a nova graduação com o marido, que tinha 81 anos, mas que faleceu antes da graduação. Ela participa da formatura on-line

Prestes a completar 79 anos no próximo dia 18 de agosto, Olga Dias Coelho recebeu, nesta quinta-feira (13), o diploma de Zootecnista pela Universidade Estadual de Goiás (UEG). A cerimônia virtual foi muito diferente do planejado. Não apenas pela pandemia, mas porque faltou na conclusão do curso um companheiro especial: o marido Jerônimo Coelho, que faleceu em 2018 aos 81 ...