Cidades Aos 68 anos, morre o médico Lauro Sérgio Belchior em Goiânia O médico aposentado da Polícia Militar lutava há uma década contra um câncer no fígado

O tenente-coronel médico aposentado da Polícia Militar de Goiás e especialista em Nutrologia Lauro Sérgio Belchior morreu, nesta terça-feira (20), aos 68 anos, em Goiânia. Ele foi internado ontem, no Instituto do Rim de Goiânia, no setor Bueno, e faleceu por volta das 15h de hoje. O médico lutava há uma década contra um câncer no fígado. Lauro deixa a esposa Juliet...