Cidades Ao ouvir gritos de socorro, PM prende mulher que esfaqueava outra em Formosa, entorno do DF Segundo polícia, vítima estaria em um relacionamento com companheiro de autora do crime

Aos ouvir gritos de socorro durante um patrulhamento de rotina nesta terça-feira (22), a Polícia Militar de Formosa prendeu uma mulher suspeita de esfaquear outra de 37 anos. O caso aconteceu no Setor Sul e, a polícia encontrou a vítima no chão, dentro de uma residência, com perfurações pelo corpo. A suspeita também estava dentro do imóvel e portava um canivete. Segundo i...