Cidades Ao menos 12 goianos de Rio Verde estavam em barco-hotel que naufragou no MS A embarcação naufragou com 21 pessoas; seis continuam desaparecidos, sendo dois deles goianos

Atualizado às 10h41 Pelo menos 12 goianos de Rio Verde estavam em um barco-hotel que naufragou na tarde desta sexta-feira (15) no Rio Paraguai, na altura da cidade de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, a cerca de 415 km da capital, Campo Grande. A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros daquele Estado. De acordo com a corporação, a embarcação naufra...