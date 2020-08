Cidades Ao fim da testagem, presídio de Rio Verde tem 30% de infectados por Covid-19 Foram, ao todo, 550 presos testados com o exame RT-PCR, dos quais 188 tiveram resultados positivos

O coordenador do Centro de Operações de Emergência em Saúde (Coes) de Rio Verde, Wellington Carrijo, informou, nesta quarta-feira (12), que, após testagem em massa, foi constatada uma taxa de cerca de 30% de infectados por Covid-19 na Casa de Prisão Provisória (CPP) do município. Segundo ele, foram, ao todo, 550 presos testados com o exame RT-PCR, dos quais 188 ti...