Cidades Ao contrário do que afirma deputado, Doria não recebeu R$ 19 bilhões da União para o combate à Covid Enganoso | Em vídeo publicado no Facebook, deputado federal de Minas Gerais ignora que mais da metade da quantia citada por ele foi encaminhada a administrações municipais e, portanto, não é de competência do governador paulista.

