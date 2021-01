Após conceder liberdade provisória a uma advogada vegana que apresentou problemas de saúde na prisão, a juíza Placidina Pires da Vara dos Feitos Relativos a Organizações Criminosas e Lavagem de Capitais de Goiás sofreu ataques na internet e recebeu apoio de entidades como a Associação dos Magistrados do Estado de Goiás (Asmego), Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) e Fórum Nacional de Juízes Criminais.

Os ataques teriam sido desencadeados pelo fato da advogada suspeita de integrar quadrilha envolvida em lavagem de capitais e jogos de azar, ser vegana e esse tipo de alimentação não ser fornecido no presídio. Segunda a defesa, a suspeita estaria comendo apenas cenoura e quiabo na prisão e, devido à má alimentação, teria sido levada às pressas para um hospital e internada em estado grave.

Após a repercussão do caso, a juíza disse em publicação nas redes sociais que a liberdade não foi concedida pelo fato da ré ser vegana e frisou ser por questão de saúde. Ela disse ainda que o benefício seria cedido a qualquer pessoa em situação semelhante.

A Asmego emitiu nota em apoio à Placidina. O documento (leia abaixo) diz que a decisão da magistrada foi fundamentada na Constituição da República e amparada no Conselho Nacional de Justiça. A AMB e o Fórum Nacional de Juízes Criminais também repudiaram os ataques sofridos pela juíza.

Nota de apoio à juíza Placidina Pires

A Associação dos Magistrados do Estado de Goiás (Asmego), externa apoio à decisão legal da juíza Placidina Pires, de concessão de liberdade provisória a uma ré que apresentava grave estado de saúde.

A decisão da magistrada foi fundamentada na Constituição da República e amparada no Conselho Nacional de Justiça.

A Asmego repudia a distorção da decisão constitucional da juíza, que sofreu ataques e alegações de que a liberdade provisória havia sido concedida única e exclusivamente em razão de a ré ser vegana.

Conforme a magistrada destacou em sua decisão, a liberdade provisória fora concedida em razão do grave estado de saúde da suspeita, o que é previsto em lei. Além disso, a ré é primária e possui bons antecedentes.

A Asmego reitera inteiro apoio à decisão da juíza Placidina Pires e ressalta que defenderá sempre o direito dos magistrados de decidir em conformidade com a lei, de forma comprometida com a verdade e com o Estado Democrático de Direito.

Patrícia Carrijo

Presidente da Asmego.