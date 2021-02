Cidades Anvisa libera uso de doses de vacinas do consórcio Covax Facility sem autorização emergencial Imunizantes já têm aprovação da OMS; medida agora aprovada acelera processo de distribuição

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) aprovou nesta terça-feira (9) uma resolução que retira a necessidade de registro e autorização de uso emergencial para as vacinas que forem distribuídas no Brasil dentro do consórcio Covax Facility, iniciativa da OMS (Organização Mundial de Saúde) que visa aumentar o acesso global a imunizantes contra a Covid-19. Segundo membro...