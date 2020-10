Cidades Anvisa decide permitir uso de estoques remanescentes de agrotóxico associado ao Mal de Parkinson O agrotóxico é considerado um dos mais nocivos no mercado e associado à ocorrência do Mal de Parkinson entre os produtores agrícolas

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) decidiu nesta quarta-feira (7) flexibilizar a proibição do agrotóxico paraquate, permitindo que os produtores agrícolas utilizem os estoques remanescentes do produto na safra 2020-21. O paraquate havia se tornado proibido no Brasil em 22 de setembro, após a agência decidir não prorrogar o início do banimento do her...