Cidades Anvisa dá aval para estudo clínico no Brasil de nova vacina contra Covid da GSK Estudo é patrocinado também pela empresa Medicago; previsão é que testes incluam 30 mil voluntários no mundo, 3.500 deles no país

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) aprovou nesta quinta-feira (8) a realização de um novo estudo clínico de uma candidata a vacina contra a Covid-19 no Brasil. O teste é patrocinado pela biofarmacêutica Medicago R&D Inc, que fica no Canadá, e pela farmacêutica GlaxoSmithKline (GSK), que fica na Inglaterra. Esse é o quinto estudo autorizado ...