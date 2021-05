Cidades Anvisa autoriza testes do soro anti-covid em humanos O objetivo desse concentrado de anticorpos é amenizar os sintomas nas pessoas já infectadas

A Agência Nacional de Vigilância sanitária (Anvisa) autorizou nesta terça-feira (25), o início dos testes do soro anti-Sars-CoV-2, desenvolvido pelo Instituto Butantan, em humanos. A autorização foi concedida depois que o centro de pesquisa submeteu o novo protocolo clínico com as adequações necessárias para que o estudo pudesse ser realizado em pessoas. Até o momento, o...