Cidades Anvisa autoriza empresa a produzir e distribuir oxigênio com o percentual menor de pureza a Manaus A agência informou, em nota, que os profissionais e serviços de saúde devem ser informados sobre a correta pureza do produto de cada cilindro

Diante de um novo pico de casos de Covid-19 e com pacientes morrendo sem oxigênio nos hospitais, a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) autorizou o pedido da empresa White Martins a produzir e distribuir oxigênio com o percentual menor de pureza para a capital do Amazonas. Dessa forma, a porcentagem mínima seria alterada de 99% para 95%, permanecendo em pat...