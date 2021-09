Cidades Anvisa aprova remédio de artrite e dermatite para tratamento de Covid Indicação vale para pacientes adultos hospitalizados com quadro grave da doença

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) aprovou nesta sexta-feira (17) a indicação do medicamento baricitinibe para o tratamento de pacientes internados com Covid-19. O medicamento já possuía registro no Brasil para o tratamento de artrite reumatoide e dermatite atópica moderada a grave. Agora o seu uso vai constar em bula também para o tratamento da doe...