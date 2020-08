Cidades Anvisa aprova registro do 'medicamento mais caro do mundo' Remédio é utilizado no tratamento da Atrofia Muscular Espinhal (AME). Dados científicos apontam que a doença atinge um em cada 10 mil nascidos

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) aprovou nesta segunda-feira (17) o registro do Zolgensma, medicamento usado no tratamento da AME (Atrofia Muscular Espinhal). O Zolgensma é considerado o remédio mais caro do mundo, já que cada dose sua custa US$ 2,125 milhões -aproximadamente R$ 12 milhões- nos Estados Unidos. O registro do novo medicamento...