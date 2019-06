Cidades Anvisa aprova propostas que podem liberar cultivo de maconha medicinal no Brasil A previsão é de que apenas empresas possam cultivar a planta em ambientes controlados, mediante supervisão da Anvisa e de autoridades policiais

Em reunião pública realizada nesta terça-feira (11), a diretoria colegiada da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) aprovou dois propostas, ainda preliminares, que podem permitir o cultivo da planta Cannabis sativa no Brasil com fins medicinais e científicos, além de permitir a produção de medicamentos nacionais à base de derivados da substância. As propos...