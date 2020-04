Cidades Anvisa aprova primeiro produto à base de maconha no País Fármaco será usado para casos em que não há alternativa terapêutica

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou nesta quarta-feira, 22, registro do primeiro produto à base de maconha no País. Trata-se de um fitofármaco que possui canabidiol e concentração inferior a 0,2% de THC, substância com efeitos psicotrópicos.O produto pode ser vendido nas farmácias, desde que haja prescrição médica. A Anvisa afirma que o fármaco ...