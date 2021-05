Cidades Anvisa aprova estudo clínico de remédio contra Covid-19 feito com células-tronco Está prevista a participação de 100 voluntários do Brasil

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) informou nesta sexa-feira (21) que aprovou a testagem clínica do o “COVI-MSC TM”, medicamento para tratar Covid-19 à base de células-tronco. O remédio foi desenvolvido pela farmacêutica norte-americana Sorrento Therapeutics Inc, representada no Brasil pela Synova Pesquisa Científica. Está prevista a participação de 100...