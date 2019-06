Cidades Anvisa aprova comercialização da primeira insulina inalável; veja indicações e limitações do produto Medicamento pode substituir somente as aplicações de insulina de ação rápida ou ultrarrápida, também chamadas de bolus

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)autorizou a comercialização da primeira insulina inalável do País. A resolução que concede o registro ao produto foi aprovada na última quinta-feira, 30, e publicada nesta segunda-feira, 3, no Diário Oficial da União. Batizada de Afrezza, a nova insulina é comercializada em pó, em cartuchos com tr...