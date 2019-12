Cidades ANTT apreende ônibus que estragou na BR-153 com 46 passageiros Entre irregularidades, agência constatou falta de lista de passageiros, cintos de segurança quebrados e falta de curso do motorista para transportar passageiros

O ônibus que estragou na BR-153 com 46 passageiros, incluindo crianças, acaba de ser apreendido pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). A Polícia Rodoviária Federal (PRF) acionou a agência para verificar a situação do veículo que saiu ontem de São Paulo e apresentou o problema na madrugada desta segunda-feira (16). Entre as irregularidades verific...