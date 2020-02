Cidades Antropólogo bolsonarista é preso em terra indígena; veja vídeo Edward Luz tentava entrar na terra indígena Ituna/Itatá quando recebeu ordem de fiscais do Ibama para se retirar; Luz filmou a ação com um celular e resistiu à determinação

O antropólogo bolsonarista Edward Luz, foi preso por fiscais do Ibama no domingo, 16, ao tentar entrar em terra indígena na Amazônia. Ele tentava entrar na terra indígena Ituna/Itatá quando recebeu ordem de fiscais do Ibama para se retirar. Luz filmou a ação com um celular e resistiu à determinação. Pediu para ver a ordem de prisão dos fiscais, que disseram ser desnecessário, p...