Cidades Antes de 'onda histórica de frio’, Goiânia registra o dia mais quente do ano com 37°C Nesta quarta (19) e quinta-feira (20) o tempo quente e seco continua, mas a sexta-feira e o sábado trazem uma queda atípica para o período

Essa semana já deu para sentir que as altas temperaturas e a falta de umidade do mês de agosto finalmente chegaram. A terça-feira (18) marcou o dia mais quente do ano em Goiânia, quando a capital atingiu 37° C. Nesta quarta (19) e quinta-feira (20) o tempo quente e seco continua, mas a sexta-feira e o sábado trazem uma queda atípica para o período. Segundo o Inst...