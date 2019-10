Cidades Antes de matar travesti em Goiânia, suspeito manteve relações sexuais com vítima Inquérito será concluído nesta semana pela Polícia Civil

O assassinato da travesti identificada como Ronaldo Antônio Gonçalves, de 46 anos, foi motivado pelo uso de drogas e antes da morte o suspeito e a vítima tiveram relação sexual. O crime aconteceu na casa da vítima, na madrugada do dia 6 deste mês, no Jardim América, em Goiânia. Quatro dias depois, na quinta-feira (10), Jales Pires Borges Filho, de 30, suspeito do crime, s...