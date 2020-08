Atualizada às 11h17.

Notícia divulgada pelos irmãos do empresário Antônio de Souza Almeida de que ele teria morrido na manhã desta quinta-feira (20) não foi confirmada. De acordo com Raimundo Barros, o irmão mais velho, o estado de Antônio é gravíssimo e a família se confundiu quando recebeu um chamado do hospital onde ele se encontra internado pedindo que alguns dos integrantes fossem à unidade de saúde para se despedir.

A notícia da morte foi repassada aos veículos de comunicação pelos próprios familiares que ainda não perderam a esperança de seu restabelecimento. Antônio Almeida vem se tratando de um câncer e contraiu Covid-19.

Antônio Almeida, uma pessoas mais atuantes no meio cultural goiano, está internado há 12 dias, nove deles entubado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Acidentados. Ele descobriu um câncer, mieloma múltiplo, há 36 dias e vinha fazendo quimioterapia. O procedimento afetou a função renal e houve necessidade de hemodiálise. Logo em seguida ele acabou contraindo Covid-19, a doença provocada pelo coronavírus (Sars-Cov-2), o que piorou muito seu estado de saúde.

Antônio Almeida é vice-presidente da Federação das Industrias do Estado de Goiás (Fieg), diretor da administração da Associação Brasileira da Indústria Gráfica e presidente do Sindicato das Industrias Gráficas do Estado de Goiás. O empresário também está à frente do Instituto Brasileiro de Cultura, Educação, Desporto e Saúde (Ibraceds), organização civil que administra mais de 30 escolas técnicas em várias localidades de Goiás.

Em nota, a Fieg confirmou que a notícia da morte foi um equívoco. “Segundo informações de familiares próximos, os médicos chamaram os familiares ao hospital para falar da gravidade do caso, mas ainda há esperanças! E enquanto houver esperança continuaremos com nossas orações”, diz o comunicado.