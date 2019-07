Cidades Aniversário de Campinas é comemorado com mutirão e transferência da Prefeitura Bairro que já foi município celebra 209 anos nesta segunda-feira

Para completar os 209 anos de Campinas, a Prefeitura de Goiânia e o Governo de Goiás realizaram a transferência simbólica do governo municipal para o bairro mais antigo de Goiânia. O evento, que contou com a presença do prefeito Iris Rezende e do governador Ronaldo Caiado, foi realizado no Colégio Santa Clara. Ao longo do dia, uma edição do Mutirão acontece na Praça C...