Aniversário de bebês trocados em Trindade será comemorado em festa única, diz advogado

A festa de aniversário do primeiro ano de vida dos bebês que foram trocados no Hospital de Urgências de Trindade (Hutrin) deve ser realizada coletivamente. A informação é do advogado Alaor Mendanha, que defende o casal Pauliana Maciel e Genésio Vieira de Sousa. Os casais que já decidiram pela convivência entre as crianças receberam o resultado do exame de DNA na noite d...