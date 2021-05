Cidades Aniversário de 99 anos de Aparecida de Goiânia terá festival inédito de balonismo Prefeitura preparou ainda uma programação com cerimônias institucionais e religiosas restrita a poucas pessoas em virtude da pandemia de Covid-19

No aniversário de 99 anos da cidade de Aparecida de Goiânia, na próxima terça-feira (11), a Prefeitura preparou uma programação com cerimônias institucionais e religiosas restrita a poucas pessoas em virtude da pandemia de Covid-19. Durante o dia, a cidade receberá homenagens em vários pontos do município. A programação começa às 8h, na Cidade Administrativa Luiz A...