Cidades Anistia promove campanha para contestar políticas migratórias dos Estados Unidos Abertura foi marcada com uma ação de ativistas no Largo da Carioca, no centro do Rio de Janeiro

A Anistia Internacional deu início hoje (29) à campanha Derrube o Muro na qual contesta as políticas migratórias adotadas pelos Estados Unidos. Um site foi criado para reunir informações relacionadas à violação de direitos humanos. A abertura da campanha foi marcada com uma ação de ativistas no Largo da Carioca, no centro do Rio de Janeiro. Usuários...