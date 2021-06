Cidades Anis Rassi morre aos 91 anos Cardiologista é parte de uma família tradicional na medicina em Goiás e foi um dos pioneiros da ciência no Estado. Ele sofreu parada cardiorrespiratória neste domingo (6)

O médico cardiologista Anis Rassi, de 91 anos, faleceu na madrugada deste domingo (6) em razão de uma parada cardiorrespiratória enquanto estava em casa. Ele foi velado no Cemitério Jardim das Palmeiras, Setor Criméia Oeste, ainda pela manhã, e enterrado no período da tarde, no Cemitério Santana, no Setor Campinas. Rassi faz parte da primeira linhagem de uma das famí...