Cidades Anhanguera, menor município de Goiás, volta a fechar atividades não essenciais Novo decreto do prefeito Francisco da Silva (PMDB) revogou o anterior que permitia o funcionamento de igrejas e bares

Prefeito de Anhanguera, o menor município de Goiás, com 1.149 habitantes, Francisco da Silva (PMDB) revogou nesta quinta-feira decreto do dia 15 deste mês que permitia a reabertura do comércio local. Com o novo decreto, ele determinou o fechamento também de bares e igrejas mantendo abertos estabelecimentos que comercializam alimentos que deverão oferecer álcool g...