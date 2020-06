Cidades Angra 2 entra em parada de reabastecimento de combustíveis à zero hora Ação teve quer ser adaptada ao momento de pandemia do novo coronavírus

A Eletronuclear inicia nos primeiros minutos dessa segunda-feira (22) parada de reabastecimento de combustível de Angra 2, com redução do número de atividades e de profissionais envolvidos, em função da pandemia do novo coronavírus. O chefe do Departamento de Controle de Trabalho de Angra 2, Gedeon de Almeida Fernandes, informou à Agência Brasil que a pandemia c...