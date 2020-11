Cidades Anderson Máximo toma posse como desembargador no TJ-GO Cargo vitalício é destinado à OAB-GO por meio do Quinto Constitucional. Nome do advogado foi escolhido pelo governador em lista

Tomou posse na tarde desta sexta-feira (27) como desembargador do Poder Judiciário goiano, o advogado Anderson Máximo de Holanda. O cargo vitalício será exercido por ele depois de ter sido escolhido em lista tríplice por meio do Quinto Constitucional, que prevê vaga para a Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Goiás (OAB-GO). Durante o discurso, ele relembrou a trajetória p...