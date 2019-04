Vida Urbana Andarilho morre atropelado na BR-070 Vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu e morreu ainda no local

Um andarilho identificado como José Pereira Leite Irmão, de 57 anos, morreu na noite de quarta-feira (17), ao ser atropelado por uma Mitsubishi L200, na BR-070, em Itapirapuã, no Oeste do Estado. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu e morreu no local. Apesar do acidente, a pista não ficou interditada. A PRF não s...