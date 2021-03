Cidades Vereador Divininho do Sindicato morre por complicações da Covid-19 em Anápolis O político era o atual Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do município

O vereador Divino Cavalheiro Leite, mais conhecido como Divininho do Sindicato (Solidariedade), de 44 anos, morreu na madrugada desta quarta-feira (10) por complicações da Covid-19 em Anápolis, na região Central de Goiás. Divininho estava internado em uma UTI do município e nesta terça-feira (9) chegou a ser entubado após apresentar uma piora do quadro. O políti...