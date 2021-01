Cidades Vacinação contra a Covid-19 começa simultaneamente em Anápolis e Goiânia O governador Ronaldo Caiado e o prefeito Roberto Naves falaram sobre o início da imunização em postagens em suas redes sociais

O prefeito de Anápolis, Roberto Naves, em uma postagem em suas redes sociais, contou que a vacinação em Goiás deve começar pelo município, localizado na região Central do Estado. A imunização está prevista para começar nesta segunda-feira (18), às 17 horas. “Conversei agora há pouco com o governador Ronaldo Caiado e ele me garantiu que a vacinação em Goiás vai começar a...