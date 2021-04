Cidades Taxa de ocupação de UTIs Covid estabiliza abaixo de 80% em Anápolis De acordo com Secretaria Municipal de Saúde do município (SEMUSA) taxa de ocupação está em 64,5%

Após um mês com pico de casos e mortes em decorrência da Covid-19, a taxa de ocupação dos leitos de Unidade de Tratamento Intensivo (UTIs) específicos para pacientes da Covid-19 estabilizou abaixo de 80% em Anápolis, município do Centro goiano. As informações foram divulgadas pela Secretaria Municipal de Saúde (SEMUSA) da cidade. Conforme relatório da SEMUSA, Anápol...