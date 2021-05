Cidades Sobe para 32 o número de idosos que testaram positivo para Covid-19 em abrigo, em Anápolis Todos os internos foram imunizados com duas doses da CoronaVac

Atualizada às 12h42. Mais cinco idosos testaram positivo para Covid-19 e agora o número de infectados no abrigo Professor Nicéphoro Pereira da Silva em Anápolis, na região Central de Goiás, subiu para 32. No entanto, esse número pode ser maior, visto que são aguardados os resultados de aproximadamente outros 50 exames. Todos os internos foram imunizados com as...