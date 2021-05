Cidades Professora de CMEI é a primeira a ser vacinada em Goiás Município será o primeiro do Estado a imunizar grupo. Rio Verde começará às 11 horas. Retomada das aulas presenciais é principal justificativa para vacinação do grupo com cerca de 6 mil trabalhadores

Atualizada às 10h19. Na manhã desta terça-feira (18) a prefeitura de Anápolis iniciou a vacinação dos trabalhadores da educação no município, que foi o primeiro do Estado a imunizar o grupo. A aplicação da primeira dose ocorreu na professora Keila Cristina Ferreira, de 41 anos, que atua no Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Nazaré Cunha Leão, no Seto...