Prefeitura de Anápolis começa etapa de vacinação de presos e pessoas em situação de rua

A Prefeitura de Anápolis começa, em breve, a vacinar presidiários e pessoas em situação de rua. A inclusão desses grupos no calendário de vacinação segue o disposto no Plano Nacional de Imunização (PNI), elaborado pelo Ministério da Saúde. De acordo com a prefeitura, já foi solicitada às instituições prisionais as listas com os detentos que devem ser vacinados. Pessoa...