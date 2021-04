Cidades Portão de residência é alvo de tiros em Anápolis Moradora contou aos policiais que estava no interior da residência quando ouviu os disparos

Uma moradora de Anápolis, na região Central de Goiás, acionou a Polícia Militar (PM), na noite desta quarta-feira (31), após tiros serem disparados contra o portão de sua residência, no Residencial Summerville. Não houve feridos. Aos policiais, a mulher contou que estava no interior do imóvel quando ouviu três tiros. Em seguida, ela afirmou que sentiu cheiro de pól...