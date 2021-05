Cidades Polícia ouve testemunhas sobre a morte de policial rodoviário em Anápolis Igor de Aquino, de 41 anos, morreu na última terça-feira (4) após ser atingido por um tiro no rosto. Namorada foi presa por suspeita de homicídio

O Grupo de Investigação de Homicídios de Anápolis, na região Central do Estado, já começou a ouvir testemunhas na investigação da morte do agente da Polícia Rodoviária Federal (PRF) Igor de Aquino, de 41 anos. O agente morreu após levar um tiro no rosto efetuado pela namorada dele dentro do apartamento onde moravam. A mulher, de 29 anos, foi presa por homicídio e em ...