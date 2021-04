Cidades Polícia investiga morte de adolescente após relação sexual com namorado em Anápolis Jovem chegou a ser levada para a Santa Casa, mas chegou morta ao local

O Grupo de Investigação de Homicídios de Anápolis, na região Central de Goiás, investiga a morte de uma adolescente de 17 anos após manter relação sexual com o namorado, de 22. O fato aconteceu no último sábado (24). Após o ato, a jovem apresentou um sangramento relevante na região genital e foi levada pelo namorado com o auxílio de familiares dele para a Santa Casa d...