Cidades Polícia Civil prende oito pessoas em operação contra tráfico de drogas em Anápolis e DF Batizada de ‘Operação Família do Tráfico’, ação envolve membros do mesmo núcleo familiar

A Polícia Civil por meio do Grupo Especial de Repressão a Narcóticos (Genarc) de Anápolis deflagrou, na manhã desta quinta-feira (22), a Operação Família do Tráfico. No total, oito mandados de prisão e seis de busca e apreensão foram cumpridos na ação que investiga membros de uma família suspeitos de atuarem no tráfico de drogas em Anápolis. O principal suspeito f...