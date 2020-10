Cidades PM apreende 58 aves mantidas em cativeiro na cidade de Anápolis No local, polícia encontrou também comprimidos de abortivo proibidos no país e uma arma de fogo

Nesta segunda-feira (19), 58 aves que estavam em um cativeiro foram apreendidas pela Polícia Militar no bairro Santa Cecília, em Anápolis. Os militares foram até o local após uma denúncia anônima e também encontraram uma arma de fogo e 16 comprimidos de Cytotec 200mg, um abortivo que é proibido no país. O suspeito de ser o proprietário do local e dos ilícitos foi detido e...