Perseguição acaba com três policiais feridos e três suspeitos mortos em Anápolis

Cidades

Três policiais ficaram feridos durante uma perseguição a madrugada desta terça-feira (23), em um trecho da BR-060, em Anápolis, na região Central do Estado. De acordo com a assessoria da Polícia Militar (PM), eles estavam apoiando uma operação quando se envolveram em um acidente de trânsito com outro veículo da corporação. Três dos suspeitos, que eram investigados por tr...