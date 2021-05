Cidades Pai do bebê encontrado carbonizado em Anápolis será ouvido pela polícia nesta sexta-feira (14) A mãe, uma jovem de 24 anos, foi presa em flagrante após confessar ter ateado fogo no lote onde abandonou o recém-nascido

O pai do recém-nascido que foi encontrado carbonizado em Anápolis, na última quarta-feira (12), será ouvido nesta sexta-feira (14) pela Polícia Civil. A mãe, uma jovem de 24 anos, foi presa em flagrante após confessar ter ateado fogo no lote onde abandonou o bebê. O corpo do recém-nascido foi encontrado parcialmente carbonizado no Residencial Cerejeiras, na re...