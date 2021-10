Cidades Nove alunos de colégio militar testam positivo para Covid-19, em Anápolis As aulas presenciais na unidade foram suspensas até o próximo dia 14

Após nove alunos do Colégio Estadual Da Polícia Militar Doutor Cezar Toledo, localizada no Jardim Alexandrina, em Anápolis, testarem positivo para Covid-19, as aulas presenciais foram suspensas até o dia 14. A unidade tem aproximadamente dois mil alunos e 200 funcionários. View this post on Instagram ...