Cidades Mulher que trabalhou como doméstica por 30 anos sem receber é localizada em Anápolis As verbas rescisórias da empregada doméstica somaram pouco mais de R$ 1 milhão, segundo a Superintendência Regional do Trabalho em Goiás

Atualizada às 10h04. Uma trabalhadora doméstica de Anápolis, na região central do estado, foi afastada do trabalho em uma residência após prestar serviço por 30 anos sem receber salário. As verbas rescisórias da empregada doméstica somaram pouco mais de R$ 1 milhão, segundo a Superintendência Regional do Trabalho em Goiás (SRTb-GO). Após denúncia anônima, ...