Cidades Morre o ex-prefeito de Anápolis Adhemar Santillo, aos 81 anos Político havia se recuperado da Covid-19, mas voltou a ser internado com embolia pulmonar

O ex-prefeito de Anápolis Adhemar Santillo, de 81 anos, morreu nesta terça-feira (9) em um hospital da cidade, onde estava internado desde o domingo (7). O político foi acometido pela Covid-19, mas já teria se recuperado antes da internação. No domingo, porém, ele deu entrada no hospital com embolia pulmonar. Adhemar Santillo nasceu em Ribeirão Preto, em São...